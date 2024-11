L’impatto di Lukaku sul Napoli secondo Dionigi: “Serve tempo, ma sarà il più forte in serie A”

L’allenatore Davide Dionigi ha parlato ai microfoni di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull’impatto di Romelu Lukaku sul Napoli e sul suo adattamento alla Serie A. Dionigi ha dichiarato:

“Prima dell’arrivo di Lukaku, sembrava che il Napoli fosse destinato a una stagione difficile, ma da quando è arrivato, la squadra ha iniziato a vincere e a sviluppare il tipo di gioco voluto da Conte. Lukaku ha bisogno di tempo, considerando la sua struttura fisica e la mancanza di preparazione. Gli allenamenti di Conte sono estremamente intensi, e lui non ha ancora completato il percorso di condizionamento. Tra un mese, però, vedrete un Lukaku più carico e pronto.”

Alla domanda se Lukaku sia il miglior attaccante della Serie A, Dionigi ha risposto: “Per me è il più forte, anche se probabilmente beneficia della presenza di un giocatore come Lautaro al suo fianco. In questo momento, però, è un po’ indietro; contro Hien è stato evidente che le gambe ancora non reggono al meglio. Lautaro è un campione, e sarebbe interessante vederlo giocare con due attaccanti larghi, come fa con Lukaku.”