La Repubblica – Conte e i suoi ragazzi sentono il calore e il supporto del tifo

L’amore che unisce la città di Napoli al suo Napoli è immenso. Che ci siano momenti di gioia o di crisi il tifo azzurro non lascia mai soli i calciatori. Secondo quanto riportato da La Repubblica Conte e i suoi hanno apprezzato la vicinanza del pubblico domenica, nonostante la disfatta contro l’Atalanta.

“Conte e gli azzurri partiranno da una consapevolezza: contro l’Atalanta il Napoli si è arreso ad un avversario in grandissima giornata e battendosi almeno per un tempo ad armi pari. Un passo falso non cancella l’ottimo cammino fatto finora e la dimostrazione di vicinanza da parte della gente è stato apprezzata dalla squadra”. Si legge sul quotidiano.