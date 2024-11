Inter-Napoli: Cinquemila tifosi azzurri attesi a San Siro nonostante il divieto

Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, saranno circa cinquemila i tifosi del Napoli presenti a San Siro per la sfida contro l’Inter. Il Corriere dello Sport riporta che, come previsto, migliaia di sostenitori azzurri provenienti da altre regioni si sono organizzati per supportare la squadra domenica sera.

Per il settore ospiti, che conta quattromila posti nel Terzo Anello Blu, l’acquisto dei biglietti è stato limitato ai possessori di Fidelity Card del Napoli, sottoscritta prima del 28 ottobre 2024 e non residenti in Campania. La prevendita è iniziata all’inizio della settimana e ha registrato vendite rapide, avvicinandosi al tutto esaurito. Inoltre, molti tifosi del Napoli saranno presenti anche in altri settori dello stadio, pronti a sostenere Lukaku e compagni nella sfida contro la squadra di Inzaghi.