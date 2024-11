I calciatori del Napoli, ieri sera, hanno seguito alla Tv Inter-Arsenal, partita di Champions League vinta dai nerazzurri per 1-0 grazie al calcio di rigore siglato da Hakan Calhanoglu. Questa mossa, è servita per studiare il prossimo avversario in campionato sia a chi scenderà in campo, sia soprattutto ad Antonio Conte, che potrà così elaborare un piano per contrastare gli avversari di domenica, in un big match che si preannuncia al cardiopalma. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica.