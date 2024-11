Foggia: “Il Napoli sfiderà l’Inter alla pari, vi spiego il perché”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del match Inter-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Inter-Napoli sarà una partita molto tattica, sono due squadre equilibrate e ben allenate che si possono giocare una partita che vale tanto. Verrà poi decisa da qualche giocata dei singoli. Da tifoso del Napoli sono serenissimo nonostante la sconfitta con l’Atalanta. Conte non parla di ambizioni diverse, non vuole aumentare le pressioni per non creare tensioni per la partita successiva. Lukaku è il classico giocatore che ti garantisce i suoi gol. Simone Inzaghi è un bravissimo allenatore sono convinto che farà benissimo in tutta la sua carriera. Politano mantiene gli equilibri più di Neres. Kiwior è un giocatore forte, all’Arsenal ha trovato poco spazio, per Rafa Marin ci vuole ancora del tempo, poi dipende da come arrivi tra un mese e mezzo. Il Napoli dietro credo possa fare qualcosa nel mercato di gennaio”.