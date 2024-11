Fedele: “Il Napoli farà punti a Milano! Sono convinto di una cosa…”

Enrico Fedele, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Inter-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Come si fa a battere l’Inter? E chi ha detto che il Napoli deve vincere?! L’importante è non perdere! Ieri l’Inter ha fatto una brutta partita con l’Arsenal, ma ha un gioco più offensivo del Napoli: può essere un’arma a favore degli azzurri per colpire in ripartenza, sperando che Conte faccia qualcosa per fare rendere maggiormente la squadra in fase realizzativa. Il gioco dell’Inter e quello del Napoli sono totalmente diversi: Simone Inzaghi ha calciatori che dominano ed ha l’asse di sinistra che è il suo punto forte. Lautaro ha ripreso a segnare e Thuram sta facendo il fenomeno. Calhanoglu è stato riscoperto nel ruolo di mediano metodista alla Pirlo, che fa in modo eccezionale. L’Inter non è alla pari col Napoli, è più forte. Però secondo me gli azzurri domenica sera non perderanno a Milano”.