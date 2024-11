Donadoni sicuro: “Scudetto tra Napoli e Inter? Troppo presto, ci sono altre squadre”

Roberto Donadoni, ex allenatore del Napoli, ha parlato del match e lotta scudetto Inter-Napoli a margine dell’evento di presentazione del docufilm “Campioni del Made in Italy”. Ecco cosa ha dichiarato:

“Lo Scudetto si gioca tra Inter e Napoli? Non credo sia un duello così ristretto. Il Napoli, malgrado l’ottima posizione, non ha ancora dimostrato di avere un gioco così sfavillante e che possa dare garanzia. Vero è anche che vincere senza fare grandi prestazioni è un segnale positivo. L’Inter si è un po’ risparmiata in coppa, mi auguro domenica sia una bella partita”.