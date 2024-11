Cds – Rinnovo Kvaratskhelia, c’è ancora distanza con la società. Manna a lavoro!

In casa Napoli sono sei mesi che non si parla d’altro: il rinnovo di Kvaratskhelia. Le parti sembrano essere ancora distanti, nonostante un riavvicinamento delle ultime settimane. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport il punto di discussione è legato all’inserimento di una clausola recissoria ridotta rispetto alla volontà della società.

“Il giorno dopo il Milan, il ds Manna si fermò a chiacchierare del rinnovo del contratto di Kvaratskhelia con il suo agente Mamuka Jugeli: offerta prestigiosa fino al 2029, domanda anche di più; una distanza non ancora colmata, la richiesta del giocatore d’inserire una clausola rescissoria da 80 milioni che non ha trovato riscontri e una trattativa da concludere in attesa di risposta”. Si legge sul quotidiano.