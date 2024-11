CdS – Inter-Napoli, Lobotka pronto a ritornare tra i convocati

Stanislav Lobotka è pronto rivedere il campo di gioco. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, oggi in edicola, il centrocampista azzurro ha recuperato la sua condizione fisica dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per quattro gare. A SanSiro contro l’Inter potrebbe partire dalla panchina e dare il cambio al suo sostituto Billy Gilmour.



“Assente da quattro partite, Lobotka è pronto a tornare nell’elenco dei convocati. Lobo è praticamente pronto, lo aveva anche anticipato Conte alla vigilia della partita di domenica scorsa con l’Atalanta, e ora non resta che attendere la scelta dell’allenatore: in panchina o dal primo minuto. Nel primo caso, che al momento sembra il più probabile, a San Siro partirebbe dal primo minuto la stessa formazione già schierata proprio a Milano con il Milan”. Si legge sul quotidiano.