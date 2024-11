CdM – Pericolo Kvaratskhelia, Inzaghi studia la contromossa. I dettagli

Khvicha Kvaratskhelia sarà l’osservato speciale in casa Inter in occasione della sfida di domenica tra i nerazzurri ed il Napoli di Antonio Conte. La mobilità del numero 77 dei partenopei sarà una delle chiavi principali della partita. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Simone Inzaghi ha in mente una strategia per limitare il suo potenziale offensivo. L’ipotesi, è quella di schierare sul suo lato di campo Benjamin Pavard e Matteo Darmian, in modo da poterlo raddoppiare costantemente.