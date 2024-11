Buongiorno eletto giocatore del mese di ottobre della Ssc Napoli. Il comunicato

Alessandro Buongiorno, difensore della Ssc Napoli, è stato eletto dai tifosi giocatore del mese di ottobre della Ssc Napoli. Il calciatore, nel corso dell’ultimo mese, ha dimostrato un’ottima affidabilità contro Como, Empoli, Lecce e Milan. Per lui, si tratta del secondo riconoscimento consecutivo. Di seguito, ecco quanto apparso sul sito della società.

“Alessandro Buongiorno eletto Player of the Month di Ottobre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il difensore come miglior giocatore del mese. A Ottobre il nostro numero 4 è stato uno dei protagonisti dei successi azzurri contro Como, Empoli, Lecce e Milan. Buongiorno si aggiudica il POTM per la seconda volta consecutiva. Complimenti ad Alessandro, POTM di Ottobre powered by MSC!”