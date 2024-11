Brambati: “Sia Juventus che Napoli devono lottare per il titolo, ma il Napoli deve ricostruire mentalità vincente”

L’ex calciatore e attualmente procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà, affrontando anche il tema del big match di domenica tra Napoli e Inter. Queste le sue parole: “Tra Napoli e Juventus ad oggi l’obbligo di vincere ce l’hanno entrambe, considerato i mercati fatti e i nomi altisonanti presi, entrambe devono lottare per il titolo e non essere escluse già a febbraio, altrimenti vuol dire che qualcosa hai sbagliato. Chi prende Conte lo fa per vincere, non per arrivare quarto. Inzaghi è all’Inter da tre anni, sta costruendo anno dopo anno, mentre Conte è a Napoli solo da pochi mesi. Logico che nella sfida tra le due squadre sia favorito l’Inter. Però posso dire che se Allegri si mette dietro e fa una partita come quella contro l’Arsenal si parla di corto muso, mentre lo fa Inzaghi e piace. Quando lo faceva Allegri veniva contestato, si diceva che non sapeva giocare. Detto questo vedo meglio l’Inter, che gioca in casa ed è abituata a vincere. Il Napoli a parte la parentesi Spalletti deve ricostruire quel tipo di mentalità e non bastano due mesi. Conte credo starà caricando lo spogliatoio, ma i problemi sono due, Lukaku e Kvaratskhelia”.