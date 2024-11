Baroni perde un calciatore per infortunio: salverà la doppia sfida contro il Napoli

Marco Baroni, allenatore della Lazio, perde un calciatore per almeno un mese. Si tratta del centrocampista Gaetano Castrovilli, arrivato quest’estate. Egli, dovrà sottoporsi ad un’operazione di pulizia del menisco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, dovrebbe stare fuori per almeno 30 giorni, anche se i reali tempi di recupero sono da stabilire con cura. Dunque, non sarà a disposizione del tecnico biancoceleste in vista della doppia sfida dei primi di dicembre. Infatti, il Napoli sfiderà la Lazio giovedì 5 dicembre in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. Subito dopo, domenica 8 dicembre, ci sarà la partita di campionato, stavolta al Maradona.