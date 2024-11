Bagni: “La sconfitta con l’Atalanta non è un allarme. Il Napoli deve alzare la qualità in alcuni elementi”

Salvatore Bagni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato a proposito dell’imminente Inter-Napoli e non solo. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Inter-Napoli? Sarà una partita bella, intensa, viva, incerta, equilibrata. L’Inter potrebbe portarsi appresso le tossine della Champions e il Napoli le lezioni di Conte dopo la sconfitta con l’Atalanta. Questa però non lascerà tracce, finita una gara ne comincia un’altra. Conte sta facendo un lavoro straordinario, ha restituito a ogni calciatore la certezza di un ruolo da protagonista, non è una domenica a cambiare tutto. Aggiungo, aver perso contro l’Atalanta di Gasperini, tra le massime espressioni calcistiche, non è un allarme”.

“Centrocampo? Ho il debole per Barella, quello che sa fare tutto, e nel quale modestamente mi rivedo di più. Ma si sfidano anche Lobotka e a Calhanoglu, due calciatori che sono mancati ad entrambe. Con loro il calcio cambia. Il Napoli deve alzare la sua qualità in alcuni giocatori, non a caso Conte sta sostituendo spesso Lukaku e Kvaratskhelia visto che non fa sconti a nessuno. L’Inter invece deve ridurre i margini di errori”.