Tmw – Kiwior-Napoli? Non impossibile, ma l’Arsenal non apre al prestito. La situazione

Il Napoli pensa a Jakub Kiwior dell’Arsenal per rinforzare la difesa nel prossimo mercato di gennaio. Tuttavia, nonostante ci sia una possibilità per il suo arrivo, i Gunners non hanno intenzione di cedere il polacco in prestito. La loro idea, infatti, è quella di puntare sull’ex Spezia quantomeno in veste di vice Gabriel, poiché una sua partenza vorrebbe dire acquistare un altro interprete del ruolo di piede mancino da integrare nel singolaee sistema di Mikel Arteta. Il difensore, è arrivato a Londra nel gennaio del 2023 a seguito di un investimento di 25 milioni di euro. Dunque, a meno di offerte che non arrivino al di sotto dei 20-25 richiesti, il calciatore non si muoverà. A riportare, è il portale Tuttomercatoweb.