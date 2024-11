Scott Mctominay è il maratoneta della Serie A: un dato incredibile dello scozzese

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Scott McTominay è il primo incampionato sia per distanza media corsa (7,965 chilometri), sia per distanza media percorsa (11,960 chilometri). In questa speciale classifica, compare anche il nome di Stanislav Lobotka, classificatosi terzo con 7,229 chilometri, mentre Billy Gilmour è quarto (7,078 chilometri). Più staccati invece, all’ottavo e al nono posto ci sono Di Lorenzo (11,186 chilometri) e Anguissa (11,180 chilometri).