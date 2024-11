Jacobelli: “Alcune critiche a Conte sono ingenerose, il Napoli è ancora primo”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito del momento del Napoli e della sconfitta rimediata contro l’Atalanta nell’ultima uscita stagionale. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Il Napoli esce ridimensionato dalla sconfitta dell’ultimo weekend? Credo che alcune critiche mosse nei confronti di Conte siano risultate ingenerose, perché non si può passare dall’esaltazione della vittoria a San Siro alla depressione per la sconfitta contro una grande Atalanta, una delle squadre più in forma del campionato. Conte e il Napoli faranno tesoro degli errori commessi contro i nerazzurri, ma bisogna ricordare che gli azzurri sono ancora primi. In più, come Conte ha ribadito più volte, il Napoli è arrivato decimo l’anno scorso e dunque è difficile schioccare le dita e stravolgere tutto in pochi mesi. In queste circostanze la partita con l’Inter capita a proposito per reagire alla sconfitta del Maradona”.