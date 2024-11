Il Roma – Lukaku ancora poco brillante: dal suo arrivo pochi acuti

Dall’arrivo di Lukaku al Napoli pochi acuti e continuità.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Roma: “Da quando ha esordito contro il Parma fino alla sfida di domenica contro l’Atalanta, il puntero belga ha segnato quattro gol e ha collezionato altrettanti assist. Ma non ha mai convinto realmente. Inizialmente gli mancava

la forma fisica. Non avendo svolto le due fasi di preparazione ci stava che potesse stare molto indietro rispetto agli altri. Ma poi ha avuto modo di allenarsi con assiduità sfruttando le due soste delle Nazionali per recuperare il tempo perduto. Purtroppo, però, sembra ancora troppo fuori dai giochi. Al Meazza contro il Milan ha sbloccato il risultato subito ma poi è sparito dal campo”.