Il Mattino – Gilmour pronto ancora dal 1′ in alternativa a Lobo: la situazione

Gilmour potrebbe partire ancora dal 1′ negli undici scelti da Conte.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, nel caso in cui Lobokta non dovesse essere al 100% per la trasferta di San Siro. Lo slovacco è rientrato oggi in gruppo ma le sue condizioni saranno ulteriormente valutate per il big match di domenica: “Nel caso in cui il playmaker tornerà a pieno regime in gruppo, il tecnico gli affiderà nuovamente le chiavi del centrocampo. Viceversa potrebbe anche essere convocato ma partire dalla panchina, confermando così lo scozzese Gilmour in cabina di regia. Si vedrà”.