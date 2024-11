Il Mattino – Galatasaray pazzo di Osimhen, spunta l’idea dell’acquisto a titolo definitivo. La situazione

Victor Osimhen continua a stupire al Galatasaray. L’attaccante nigeriano, ceduto in prestito dal Napoli, è partito molto forte con i turchi, con i quali in 5 presenze ha totalizzato 4 gol e due assist. L’entusiasmo per lui è così alle stelle che la sua squadra sta addirittura pensando di acquistarlo a titolo definitivo. Ne scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo quanto riportato, l’idea è quella di effettuare un maxi investimento e di pagare la clausola al Napoli per prelevare l’ex Lille a titolo definitivo, e così permettere di siglare un nuovo accordo. Questa, a gennaio avrà un valore di 81 milioni, per poi arrivare a 75 nel mese di giugno.