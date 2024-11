Il Mattino – Colloquio sereno tra Conte e la squadra ieri alla ripresa degli allenamenti

C’è stato un colloquio molto sereno tra Conte e il gruppo squadra nella giornata di ieri.

Ne ha parlato Il Mattino: “Ieri intanto la squadra si è ritrovata agli ordini di Antonio Conte nel quartier generale di Castel Volturno. Il tecnico ha tenuto a rapporto tutta la squadra prima di dare il via al primo allenamento della settimana in vista della super sfida di domenica sera sotto i riflettori di San Siro. Un colloquio sereno, di circa mezzora, un faccia a faccia che è un’abitudine per il tecnico leccese con l’intera rosa azzurra alla ripesa degli allenamenti”.