De Maggio: “Aspettate che Lukaku smaltisca i carichi, è l’attaccante più forte della Serie A! Kiwior obiettivo numero uno per la difesa”

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di alcune situazioni riguardanti il Napoli, come il tema Romelu Lukaku oltre che della possibilità che i partenopei acquistino un difensore a gennaio. Di seguito, le sue parole.

“Lukaku è arrivato il 30 agosto, conosce Conte, è in assoluto l’attaccante più forte della A. Aspettate che smaltisca i carichi di lavoro, aspettate le prossime tre partite e ve ne accorgerete. In Serie A fa la differenza, vince a mani basse contro Thuram, Retegui, Vlahovic, Kean e Dovbyk. Manna lavora diciotto ore al giorno per fare un difensore centrale che arriverà a Napoli, ci sono venti nomi sul taccuino del diesse. È uscito fuori il nome di Itakura che gioca in Germania, c’è l’ipotesi svincolato ma sono in calo le azioni di un eventuale svincolato. Si valutava la posizione di Kjaer, poi la suggestione Sergio Ramos che resta lì. Però l’obiettivo chiaro e diretto è Jakub Kiwior dell’Arsenal dove trova poco spazio. L’infortunio di Calafiori non è così grave, Kiwior conosce la Serie A e piace molto a Conte. Il Napoli proverà a prenderlo in prestito con diritto di riscatto o anche con l’obbligo. Se ci fosse l’obbligo di riscatto sarebbe di circa 15-20 mln da pagare a giugno“.