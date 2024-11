CorrSera – Big Rom al lavoro: deve raggiungere uno stato di forma top

Romelu Lukaku è al lavoro per migliorare sempre di più la sua condizione.

Ne ha parlato Il Corriere della Sera: “Lukaku è al Napoli da fine agosto, ha saltato gli impegni in Nazionale, rimasto a Castel Volturno durante la sosta ma ancora non è al massimo della condizione. Sono stati sufficienti tre difensori bravi a lavorare sull’uomo, a togliergli il respiro per annullarlo completamente: Bremer, Ismajli e Hien. Big Rom visto all’Inter di Conte è ancora un ricordo, l’attuale Lukaku non è molto diverso da quello della Roma della scorsa stagione”.