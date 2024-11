CdS – Compravendita Manolas, ADL indagato per falso in bilancio. La Procura chiede gli atti

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la vicenda dell’acquisto di Kostas Manolas dalla Roma, avvenuto nell’estate del 2019 per la cifra di 36 milioni di euro. Nell’affare, venne inserito anche il cartellino di Amadou Diawara, valutato all’epoca circa 21 milioni di euro. In merito a tutta questa situazione, il patron del Napoli è indagato per falso in bilancio. Secondo quanto riportato, la Figc ha già richiesto gli atti. Stando invece alle parole dei legali del Napoli e di Aurelio De Laurentiis, ovvero Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, il Napoli ha operato nel rispetto delle leggi. Inoltre, ora potranno richiedere le copie degli atti, così da poter replicare a quanto contestato.