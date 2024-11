L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su un curioso dato riguardante il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli non riesce più a vincere quando gioca alle 12.30 allo stadio Maradona. Gli azzurri per la quarta stagione di seguito non sono riusciti a vincere tra le mura amiche quando si gioca in orario mattiniero. Il Napoli non vince al Maradona dal 2021. Nemmeno Conte è riuscito a spezzare la maledizione casalinga del lunch match domenicale. Sono quattro stagioni che non si vince, l’ultima volta il 17 gennaio 2021 6-0 contro la Fiorentina.