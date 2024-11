Stramaccioni è sicuro: “Il big match di domenica fantastico, ma non si deciderà nulla”

Andrea Stramaccioni, telecronista ed ex allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Il Mattino” sul Napoli e sul match che attende gli azzurri questa domenica, contro l’Inter a San Siro. Ecco le sue parole:

“Sarà una gara significativa per tutte e due le squadre, non si deciderà nulla e sicuramente sarà fantastica come partita. Le possibili chiavi della sfida, penso la lotta sulle fasce tra Dimarco e Politano, e a destra Dumfries con Kvaratskhelia; in più i tre contro tre di centrocampo.

La sfida con l’Atalanta era una sfida aperta a qualunque risultato, la squadra di Gasperini è stata brava a passare in vantaggio e di indirizzare la gara a proprio vantaggio. Soprattutto di portarla dal lato qualitativo devastante dei suoi attaccanti che possono sovrastare tutti. L’esito è clamoroso, però anche la Dea venne sconfitta a San Siro contro l’Inter per 4-0 e ora è a -2.

Le gare contro i tre difensori per Lukaku, da unico attaccante, sono molto più toste a livello tattico. Contro l’Atalanta è sempre stato spalle alla porta, con una difesa fisicamente molto strutturata. Ha bisogno di supporto da parte delle penetrazioni di McTominay e Anguissa; nel Napoli di oggi, sta giocando in un altro modo rispetto a Roma e all’Inter, dove lì aveva un compagno tecnico che scambiava insieme a lui. C’era prima Lautaro Martinez e poi Dybala, senza rigori sta facendo più assist che gol: per lui è una novità”.