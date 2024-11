Spaccatura tra Gravina e Serie A dopo assemblea: i dettagli

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’assemblea della Federcalcio non ha fatto che creare una spaccatura tra Gravina e la Serie A ma anche una spaccatura all’interno della stessa: “La giornata inizia con Claudio Lotito che tiene a raccolta i club di A e finisce a braccetto con Aurelio De Laurentiis, al suono del non elegantissimo «Supposte per voi», in replica ai cronisti che chiedono un commento. Sorridono, ma sono gli sconfitti di giornata: non nel voto sullo statuto, scontato, ma nelle dinamiche interne al massimo campionato. Il comizio mattutino del numero uno biancoceleste non dà i suoi frutti: Marotta taglia corto, Ferrero chiarisce che la Juve si asterrà.