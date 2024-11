Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, come riporta RMC Sport avrebbe detto no ad una panchina di una squadra francese.

La squadra in questione, è il Rennes dove gioca un altro ex azzurro, Leo Ostigard. Il tecnico, è ancora sotto contratto con gli azzurri fino a giugno e avrebbe deciso di rimanere ancora fermo, prima di accettare un nuovo incarico.