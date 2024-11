Lukaku è il giocatore che sta mancando a questo Napoli. Nonostante i suoi 4 gol e 4 assist, il belga è apparso spesso sotto tono e fuori dal gioco degli azzurri. Come riporta però l’edizione odierna di Repubblica, Big Rom è finalmente pronto a prendersi il Napoli. Il suo ciclo di doppi allenamenti è finito e sta iniziando la fase di scarico che lo porterà al top della forma. La rinuncia per due volta alla Nazionale è servita per ritornare il giocatore che vuole Conte.