Lobotka pronto al rientro con l’Inter: infortunio alle spalle

È mancato tanto al Napoli in queste partite soprattutto con l’Atalanta, finalmente però Lobotka è pronto a rientrare in campo con l’Inter. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, lo slovacco ha smaltito l’infortunio muscolare e sarà a disposizione degli azzurri. Gilmour non ha sicuramente sfigurato, eccetto con l’Atalanta, ma la presenza in campo di Lobotka dà più garanzie alla squadra, per l’armonia che porta e l l’abitudine a giocare con i compagni. Contro l’Inter sarà la partita più importante della stagione e il suo top player è pronto a guidarla.