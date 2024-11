Inter-Arsenal – Inzaghi pensa alla sfida con Napoli: pronto turnover massiccio

Domani l’Inter scenderà in campo contro l’Arsenal in Champions e Simone Inzaghi ha diversi dubbi di formazione. La partita in programma domenica con il Napoli sarà fondamentale per i neroazzurri e un mini turnover appare scontato. Sky ha rivelato le ultime di formazione in casa Inter per il match di domani: dovrebbero riposare Barella, Di Marco, Mikhitaryan, Thuram e Bastoni, quest ultimo uscito leggermente dolorante dalla partita con il Venezia.

Questo l’11 che dovrebbe scendere in campo domani:

3-5-2, probabile formazione: Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi; Lautaro. All. Inzaghi