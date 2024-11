L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul momento attuale di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano d’ora in poi in avanti il centravanti belga deve rendersi conto che lui è il leader di questo Napoli. Deve essere un eroe capace di trascinare compagni e tifosi verso la vittoria e capire che se lui diventa decisivo ogni vittoria è possibile per la squadra. Deve essere un leader sia dentro che fuori dal campo. Questa è la motivazione principale per cui Antonio Conte l’ha voluto fortemente, a cui si aggiunge la sua capacità di trasmettere la sua leadership ai suoi compagni.