L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto che emerge dopo Napoli-Atalanta. Secondo il quotidiano i numeri sono ancora favorevoli al Napoli di Conte, nonostante la brutta sconfitta contro l’Atalanta. Si tratta della seconda sconfitta stagionale per gli azzurri dopo quella del 18 agosto contro il Verona. Da li in poi sono arrivate 8 vittorie ed un pareggio, che permette di arrivare allo scontro diretto contro l’Inter da capolista con un punto di vantaggio sui nerazzurri. Questo vuol dire che basterà anche il pareggio contro i nerazzurri per mantenere il primato anche durante la sosta. Un traguardo arrivato con sofferenza, equilibrio ed una ritrovata solidità difensiva, fatti di 7 clean sheet in undici partite, che fanno del Napoli la seconda migliore difesa di Italia.