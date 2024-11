L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui tifosi del Napoli attesi domenica sera a San Siro per Inter-Napoli. Secondo il quotidiano domenica al Meazza si prevede un’altra nutrita presenza di tifosi nonostante il divieto di vendita per i residenti in Campania, anche se in possesso della Fidelity Card del Napoli. Tantissimi i napoletani residenti altrove che hanno già acquistato il biglietto. Per i quattromila posti nel settore ospiti la vendita è consentita solo ai possessori di Fidelity Card del Napoli ma fatta prima del 28 ottobre 2024 e non residenti in Campania. Saranno dunque circa cinquemila napoletani che saranno presenti a Milano.