L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano il mister azzurro già guarda alla sfida contro l’Inter. Il Napoli deve ripartire dalle certezze acquisite fino ad adesso. L’Inter è campione d’Italia uscente e Conte ne ha ammesso la superiorità, cosi come per l’Atalanta. Però il mister azzurro vuole lanciare un messaggio ai suoi ragazzi facendo capire che oggi queste squadre sono più forti, ma non è detto che lo siano più degli azzurri a fine stagione. In queste parole c’è tutto Antonio Conte e la sua filosofia di sincerità, umiltà ed ambizione. Un messaggio forte in vista della trasferta di Milano.