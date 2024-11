Calcio, quali sono i difensori più forti a livello mondiale

Come si può pensare di stabilire chi sono i migliori giocatori sul pianeta suddivisi per reparto? Si tratta, in effetti, di una domanda molto particolare e che merita una risposta approfondita. È chiaro che c’è sempre un minimo di soggettività in questi giudizi, ma le statistiche possono essere notevolmente d’aiuto, a patto ovviamente che vengano analizzate in modo corretto.

Ad esempio, se si è alla ricerca dei difensori più forti a livello mondiale, ci sono dei criteri di valutazione che possono essere utilizzati a tale riguardo? Non è facile stilare delle classifiche, ma in ogni caso ci sono degli enti preposti a tale scopo che possono tornare utili, come approfondito sul blog del noto portale di scommesse sportive di Betway. Stiamo facendo riferimento, giust’appunto, al CIES, ovvero l’osservatorio internazionale, che si prodiga di realizzare delle graduatorie aggiornate proprio di questa tipologia di cui stavamo parlando, in riferimento a quelli che si potrebbero anche inserire tra i difensori più forti di sempre.

Uno sguardo alla Premier League

Il criterio di valutazione che è stato preso in considerazione da parte di CIES è quello legato all’impatto, la cui misurazione viene effettuata su sei diverse aree in cui viene suddiviso il campo da gioco, nel corso della stagione passata. Nel campionato inglese spicca il talento di Ruben Dias, difensore in forza al Manchester City di Pep Guardiola.

Non è un caso che proprio Dias sia stato individuato da CIES come uno dei migliori, dal momento che è stato uno dei principali artefici dello scudetto raggiunto dal City lo scorso anno. Stando allo studio che è stato effettuato dal CIES, non c’è nessun altro difensore che ha saputo avere un impatto più alto di Ruben Dias, che si conferma come uno dei difensori più forti al mondo. Ed è proprio un suo compagno un altro difensore inserito dal CIES tra i migliori al mondo. In questo caso, si tratta di Gvardiol, difensore che Guardiola ha reinventato terzino: dopo qualche mese di difficoltà in questa nuova posizione di gioco si è imposto tra i terzini più forti in tutta la Premier.

Alle spalle dei due alfieri del City troviamo Virgil van Dijk, difensore centrale che è ormai sulla cresta dell’onda già da un decennio. Il Liverpool, d’altro canto, lo ha pagato una cifra davvero rilevante nel 2017: si parla di ben 75 milioni di sterline, ma è facile intuire come si tratta di un investimento che si è rivelato estremamente fruttuoso. Sempre al Liverpool troviamo anche Trent Alexander-Arnold, un terzino di spinta che tutti vorrebbero avere nella propria squadra. Un talento incredibile quello del calciatore inglese, particolarmente ambito anche in sede di calciomercato.

Chi primeggia in Serie A secondo il CIES

Sempre in base all’analisi che è stata effettuata dal CIES, diamo ora uno sguardo ai difensori che si sono rivelati più forti nel massimo campionato italiano. Si tratta, in prima battuta, di Alessandro Bastoni, centrale dell’Inter e della Nazionale italiana, che ormai da diversi anni si conferma come uno dei difensori più affidabili, sia palla al piede, sia quando c’è da andare a contrasto con gli avversari.

Nella scorsa stagione Bastoni, tra le altre cose, è stato uno dei grandissimi protagonisti nella vittoriosa cavalcata verso lo scudetto da parte dei nerazzurri. Il discorso si può facilmente estendere a Federico Dimarco, che ha un piede mancino davvero fatato. Impossibile, sia per Simone Inzaghi che per Luciano Spalletti in Nazionale, farne a meno. La serie A parla anche brasiliano, visto che Gleison Bremer ormai si è imposto come la roccaforte difensiva della Vecchia Signora. Il brutto infortunio che l’ha tolto dai giochi praticamente per tutta questa stagione, dal momento che tornerà in campo verosimilmente a maggio 2025, ha rappresentato una dura mazzata per le ambizioni della Juve. E, in effetti, in campo la sua mancanza si sente eccome, tra leadership e forza fisica, infatti, è stato una trave portante della rinnovata solidità a livello difensivo della Juve.