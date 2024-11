Ivan Zazzaroni ha parlato durante la trasmissione Pressing di Napoli-Atalanta.

Le sue parole: “Il Napoli ha giocato male, ma ci può stare perdendo. Ho visto perdere grandi squadre in campionato, la stagione è lunga e una sconfitta del genere può servire. Diverse cose non sono state fatte bene dal Napoli, non solo Lukaku. Per Gasperini ha pagato la scelta di giocare senza Retegui”.