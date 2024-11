Palmeri: “Il Napoli adesso sarà ancora più attento a San Siro”

Il giornalista Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per L’Interista, si è soffermato sulla prossima partita che vede impegnati i nerazzurri contro il Napoli di Conte:

“Contro il Napoli sai che arriverà una squadra asserragliata che vorrà attirarti nella sua metà campo per poi colpirti in contropiede. La scoppola contro l’Atalanta significa che Antonio Conte porterà una squadra ancora pù attenta e agguerrita. Al netto anche della stanchezza post-Arsenal, avrà l’Inter energie sufficienti per sviluppare il suo solito gioco generoso, o vista l’importanza di non perdere sarà meglio privilegiare la scaltrezza?”.