La Repubblica – Gasperini ha vinto su tutta la linea; Napoli orfano di Lobotka

La Repubblica ha fatto il punto sulla netta vittoria dell’Atalanta di ieri contro il Napoli per 0-3: “Ma la lezione (tattica, tecnica e atletica) resta severa e il Napoli dovrà farne tesoro. C’erano tutte le premesse per assistere a una sfida senza quartiere e l’anticipo di mezzogiorno al Maradona è stato all’altezza delle aspettative, con lo stadio pieno e due squadre scattate a razzo. Si è capito subito che l’equilibrio sarebbe stato precario e dal primo scambio di colpi è uscita con le braccia alte l’Atalanta. Nel Napoli si è sentita molto l’assenza di Lobotka, con Gilmour in difficoltà per la marcatura a uomo di Pasalic. L’Atalanta ha stravinto la partita a scacchi rinunciando a un centravanti di ruolo e togliendo così i punti di riferimento alla difesa avversaria. Ma non ci sono state contromosse di Conte e gli azzurri hanno tremato anche in avvio di ripresa“.