Maurizio De Giovanni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Le sue parole: “Ci sta perdere una partita in un campionato così lungo. Voglio dire però che non è giusto criticare il singolo calciatore. Ad esempio Meret è stato impeccabile a Milano, ieri poteva fare meglio ma non significa che ora sia da etichettare come un portiere scarso”.