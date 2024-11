Marcio Bucciantini ha commentato la partita tra Napoli e Atalanta.

Ospite a Canale 8, ecco quali sono state le sue parole: “L’Atalanta ha messo in difficoltà il Napoli, non è la prima volta che riesce ad incastare gli avversari. Gasp ha bloccato le avanzate offensive di Di Lorenzo, ma gli azzurri rimangono tra le favorite per lo scudetto nonostante la sconfitta”.