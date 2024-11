Vittoria o sconfitta i tifosi del Napoli rispondono sempre presente. Anche oggi presenti in massa allo stadio.

Nonostante la sconfitta amara e l’orario non troppo comodo (12.30), in un pomeriggio caldo di Novembre i tifosi partenopei hanno risposto presenti in massa allo stadio per il match che ha visto crollare il Napoli di Conte per 0-3 contro l’Atalanta di Gasperini. A condannare il Napoli sono stati i 2 gol di Ademola Lookman e il gol di Mateo Retegui nel finale di partita.

Nonostante ciò i tifosi del Napoli, presenti in 50.873 sugli spalti, hanno cantato per oltre 90 minuti e alla fine del match nonostante la batosta i giocatori sono stati supportati dai cori della Curva B che recitavano: “Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna campione…”

Bel gesto dei tifosi partenopei che come richiesto da Conte devono supportare la squadra anche nei brutti momenti che ci saranno nel corso della stagione.