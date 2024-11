Top&Flop Napoli-Atalanta, il migliore ed il peggiore del match secondo la redazione di MN

Il Napoli cade rovinosamente in casa contro l’Atalanta, rimediando la sua seconda sconfitta stagionale, la prima tra le mura amiche. A decidere la partita per i bergamaschi sono le due reti di Ademola Lookman ed il sigillo finale di Mateo Retegui, che mette il punto finale su una gara non interpretata bene dagli uomini di Antonio Conte. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore del match.

IL MIGLIORE – Khvicha Kvaratskhelia. Tra gli azzurri è quello che sfigura di meno. Ci prova, soprattutto nel primo tempo, creando alcuni grattacapi alla retroguardia avversaria. Cala come tutta la squadra nel secondo tempo, quando l’Atalanta rafforza la fase difensiva, chiudendo quasi tutti i varchi ai partenopei. Per quanto abbia giocato una partita generosa, non ha potuto evitare la prima debacle casalinga della stagione. Menzione d’onore per Matteo Politano, apparso spesso impreciso, ma comunque assai volenteroso.

IL PEGGIORE – Giovanni Di Lorenzo. Per lui è una giornata assai negativa. Non riesce mai a contenere un Ademola Lookman in uno stato di grazia difficile da descrivere. Su tutti i gol ha delle responsabilità. Ci sarà sicuramente tempo per rifarsi, ma questa gara riporta in luce i fantasmi della scorsa stagione e dell’Europeo, dove è apparso molto fragile e perforabile. Come tutti, non riesce a creare granché in fase offensiva, nonostante ci abbia provato.