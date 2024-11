Sacchi: “Napoli ha le qualità per arrivare infondo, i giocatori per Antonio si butterebbero nel fuoco”

Intervistato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del momento del Napoli ed ha detto la sua sulla possibile vittoria dello Scudetto da parte della squadra di Conte:

“Del Napoli mi impressiona che i giocatori sanno sempre cosa fare in campo, l’allenatore gli ha trasmesso in poco tempo le sue conoscenze: arretrano quando è il caso di arretrare, pressano in zona offensiva quando si può fare, palleggiano a centrocampo per far uscire gli avversari. Il Napoli è una squadra completa ed ha l’atteggiamento giusto, per Antonio si butterebbero nel fuoco…”.

Scudetto? Sono davanti con merito, non so se sono i principali candidati, ma ha tutte le qualità per arrivare infondo, anche perché non ha le Coppe e può concentrarsi solo sul campionato. L’Atalanta? Gasperini sta compiendo l’ennesimo miracolo, è terzo in classifica pur avendo perso giocatori importanti durante il mercato come Koopmeiners e Scamacca. Per me è un allenatore che è già andato oltre i limiti: nella passata stagione ha vinto l’Europa League, che nessuna squadra italiana aveva mai conquistato, con un calcio all’avanguardia”.