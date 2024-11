Politano dopo Napoli-Atalanta: “ Sconfitta dura, ma restiamo primi e pronti per l’Inter “

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del Napoli per 0-3 contro l’Atalanta, commentando la difficoltà dell’incontro e le strategie degli avversari.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, perché l’Atalanta marca a uomo con grande intensità. Nonostante questo, abbiamo giocato un buon primo tempo, creando diverse occasioni da gol. Loro però sono stati abili a concretizzare le poche chance avute.”

Politano ha poi guardato alla prossima partita contro l’Inter, invitando a mantenere l’equilibrio:“Dobbiamo restare con i piedi per terra. Il campionato è lungo e ci sono tante squadre competitive. Pensiamo a noi stessi e a prepararci per questa sfida importante. L’Atalanta oggi ha dimostrato di essere una squadra fortissima, sarà difficile per chiunque affrontarli.”

Riguardo alla sua flessibilità in campo, Politano ha aggiunto: “Andiamo a Milano come primi in classifica, è un risultato che ci siamo guadagnati, e la sconfitta di oggi non ci demoralizzerà. Ci sono ancora alcuni aspetti in cui dobbiamo migliorare, ma siamo soddisfatti di quello che stiamo costruendo. Io cerco sempre di fare tutto ciò che il mister mi chiede, anche in fase difensiva. Quando sono stanco, chiedo il cambio.”

Politano ha concluso elogiando l’Atalanta: “Sono una squadra eccezionale, molto fisica e con marcature a uomo su tutto il campo. Se non sei al massimo, diventa difficile. Credo comunque che il nostro primo tempo sia stato buono, e continueremo a lottare fino alla fine.”