CorrSport – Napoli, con l’Atalanta tre punti per la vetta solitaria alla sosta

Il 3-0 beffardo con cui l’Atalanta di Gasperini ha espugnato il Maradona lo scorso 30 marzo è ancora negli occhi di tutti, e oggi ci sarà l’occasione del riscatto, con il Napoli che arriva all’appuntamento con la Dea con umore e condizione decisamente diverso da quello dello scorso anno.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli azzurri sono infatti soli in vetta e stanno seguendo una striscia di risultati da top d’Europa. Anche l’Atalanta è in ottima forma: 4 vittorie consecutive e 6 in totale gestendo anche la Champions, zone alte della classifica a -6 dal Napoli, non di certo la miglior difesa con 14 gol subiti ma l’attacco principe con 26 realizzati. Con una vittoria, gli azzurri avrebbero la certezza di trascorrere la prossima sosta in vetta solitaria a prescindere dal risultato della sfida con l’Inter.