CLASSIFICA – La Fiorentina raggiunge il Napoli a -3 punti, pareggiando i conti con l’Atalanta al secondo posto

La Fiorentina ottiene la sua settima vittoria consecutiva, battendo il Torino 1-0 e conquistando il secondo posto in classifica, a pari merito con l’Atalanta e a -3 dal Napoli capolista. In attesa della partita dell’Inter, in programma per stasera, i viola continuano a sognare, mentre il Torino resta a 14 punti, stabilmente al centro della classifica.

La classifica di Serie A aggiornata:

Napoli 25 punti

Fiorentina 22

Atalanta 22

Inter 21*

Juventus 21

Lazio 19*

Milan 17*

Udinese 16

Bologna 15*

Torino 14

Roma 13*

Hellas Verona 12*

Empoli 11*

Como 9*

Cagliari 9*

Venezia 8*

Monza 8

Lecce 8

Genoa 6*

* una partita in meno