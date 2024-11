Ceccarini: “Mercato gennaio, priorità Napoli in difesa. Tre i nomi in lista…”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle ultime trattative in vista del prossimo mercato invernale nel corso del suo consueto editoriale pubblicato su tuttomercatoweb.com. Di seguito un estratto delle sue parole riguardo ai possibili affari in casa Napoli:

“Mancano due mesi ma il club azzurro vuole farsi trovare pronto ed ecco che si studiano le trattative per gennaio. Ad oggi l’esigenza primaria è diventata un altro difensore centrale, con il vecchio pallino Dragusin che resta un’opzione ma dipenderà molto dall’apertura e dalle eventuali richieste del Tottenham. Proprio per questo si stanno facendo valutazioni anche su altri profili.

Uno di questi è Bijol, su cui si era già mossa in estate anche l’Inter. È chiaro che fare un’operazione del genere a metà stagione sarebbe molto costosa, anche perché la società bianconera poi dovrebbe trovare un sostituto all’altezza. Più semplice nel caso pensare a un giocatore come Kiwior, che da quando si è trasferito all’Arsenal non ha trovato molto spazio. Il club inglese potrebbe aprire ad un prestito con diritto di riscatto, una soluzione ideale.

Per quanto riguarda la questione rinnovi si continua a parlare per trovare una soluzione per Kvaratskhelia. Intanto si avvicina quello di Meret. Le parti sono in contatto continuo. Il Napoli propone un allungamento di due o tre anni, fino al 2027 o al 2028. Ancora non c’e l’intesa totale ma la sensazione è che presto si arriverà al punto di incontro…”.