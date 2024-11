L’edizione odierna di Sozcu ha fatto il punto sul trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. Secondo il quotidiano turco il Galatasaray non vuole perdere Victor Osimhen a fine stagione. Il club giallorosso punta ad incassare le risorse dalla prossima Champions League e la società avrebbe fissato un tetto massimo di 50 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo Osimhen, appoggiandosi anche ad un contributo dalle sponsorizzazioni. La dirigenza del Galatasaray che contatterà a breve il Napoli, vuole agire rapidamente per anticipare il Chelsea che è l’altra corteggiatrice del giocatore. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto di 5 anni, ma c’è bisogno di un accordo col Napoli su tale cifra. La cifra però è inferiore alla nuova clausola che entrerà in vigore il prossimo anno.