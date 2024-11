L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla partita di domani tra Napoli ed Atalanta. Secondo il quotidiano spunta un interessante retroscena sulla preparazione di Conte per il match di domani contro l’Atalanta. Sarà un mezzogiorno di fuoco a Castel Volturno per le prove generali alla stessa ora della gara. Il Napoli scenderà in campo domani alle 12,30 contro l’Atalanta ed per abituare la squadra all’orario, e memore dell’esperienza contro l’Empoli, Conte ha impostato la vigilia avvicinando gli allenamenti all’ora d’inizio della partita. La formazione è praticamente fatta, non ci sarà Lobotka, quindi la regia del centrocampo è così affidata a Billy Gilmour.